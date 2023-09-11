"Проект" чи "проєкт"? Як правильно писати за новими правилами української мови та чому

В Україні нарешті відновили історичну справедливість

Повномасштабне вторгнення росії в Україну в рази збільшило кількість україномовних людей, настільки сильне у багатьох відторгнення російської мови. Але це викликало й велику кількість помилок, адже неможливо одразу осягнути всі тонкощі української мови.

Однією з найпоширеніших помилок є написання "проєкт" або "проект". Як писати правильно, розповідає Gosta Media.

Це слово має іншомовне походження та пишеться через -ject-, що українською мовою передається буквою "є". Однак після 1933 року москва розпочала геноцид українців та стала наближати літературну українську мову до норм російської мови. Тоді слова "проєкт", "проєкція" та інші подібні почали писати через "е" як "проект", "проекція".

Новий український правопис виправляє цю несправедливість і в першу чергу повертає написання слова "проєкт" через "є".

Але є хороша новина для тих, кому складно звикнути одразу до таких змін — зараз ще триває перехідний етап і поки що написання "проект" через "е" не вважається помилкою , у тому числі на ЗНО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати "на жаль" чи "нажаль", — це ще одна дуже поширена помилка.