В Украине наконец восстановили историческую справедливость

Полномасштабное вторжение россии в Украину в разы увеличило число украиноговорящих людей, настолько сильно у многих отторжение русского языка. Но это вызвало и большое число ошибок, ведь невозможно сразу постигнуть все тонкости украинского языка.

Одной из распространенных ошибок является написание "проект" или "проєкт". Как писать правильно, рассказывает Gosta Media.

Изначально это слово имеет иноязычное происхождение и пишется через -ject-, что в украинском языке передается буквой "є". Однако после 1933 года москва начала геноцид украинцев и стала приближать литературный украинский язык к нормам русского языка. Тогда слова "проєкт", "проєкція" и другие подобные стали писать через "е" как "проект", "проекція".

Новое украинское правописание исправляет эту несправедливость и в первую же очередь возвращает написание слова "проєкт" через "є".

Но есть хорошая новость для тех, кому сложно привыкнуть сразу к таким переменам, — сейчас еще длится переходный этап и пока написание "проект" через "е" не считается ошибкой , в том числе на ВНО.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно писать "на жаль" или "нажаль", — это еще одна очень распространенная ошибка.