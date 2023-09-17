"В кінці кінців": почему так нельзя говорить в украинском языке и чем заменить выражение
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Лучше избегать такой кальки с российского языка
С каждым днем украиноговорящих людей становится все больше, что может не радовать. Однако это неизбежно вызывает еще и стремительный рост ошибок, — ведь никому не под силу сразу идеально освоить все тонкости языка.
Одна из довольно распространенных ошибок, — написание "в кінці кінців" в украинском языке. Однако это неправильно, объясняет сайт "Моволюбам".
Употребление выражения "в кінці кінців" встречается часто, однако это калька с российского "в конце концов". Многие считают, что допустимо использовать прямой перевод этой фразы, однако на самом деле есть сразу несколько выражений в украинском языке, которые более гармонично могут заменить эту фразу.
Вместо "в кінці кінців" в украинском лучше использовать:
- зрештою;
- нарешті;
- у кінцевому підсумку;
- урешті-решт;
- кінець кінцем.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке, — наверняка некоторые из них могли допускать и вы.
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