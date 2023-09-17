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"В кінці кінців": почему так нельзя говорить в украинском языке и чем заменить выражение

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Объясняем, как правильно заменить "в кінці кінців"
Объясняем, как правильно заменить "в кінці кінців". Фото telegraf.com.ua

Лучше избегать такой кальки с российского языка

С каждым днем украиноговорящих людей становится все больше, что может не радовать. Однако это неизбежно вызывает еще и стремительный рост ошибок, — ведь никому не под силу сразу идеально освоить все тонкости языка.

Одна из довольно распространенных ошибок, — написание "в кінці кінців" в украинском языке. Однако это неправильно, объясняет сайт "Моволюбам".

Употребление выражения "в кінці кінців" встречается часто, однако это калька с российского "в конце концов". Многие считают, что допустимо использовать прямой перевод этой фразы, однако на самом деле есть сразу несколько выражений в украинском языке, которые более гармонично могут заменить эту фразу.

Вместо "в кінці кінців" в украинском лучше использовать:

  • зрештою;
  • нарешті;
  • у кінцевому підсумку;
  • урешті-решт;
  • кінець кінцем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке, — наверняка некоторые из них могли допускать и вы.

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#Украинский язык #Правила #Правописание