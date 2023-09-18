Не кожен це знає: що означає фразеологізм "у свинячий голос" в українській мові

Також зустрічається аналогічний за значенням вираз "у чортів голос"

З кожним місяцем у світі стає дедалі більше україномовних людей. Цей факт не може не тішити, проте водночас є й проблема, що не всі розуміються в тонкощах.

Наприклад, далеко не кожен одразу може згадати, що означає фразеологізм "у свинячий голос". Про це розповідає сайт "Мова — ДНК нації".

Згідно з основною версією, цей вислів виник за часів, коли свиней не тримали під замком, а виганяли пасти. Тоді вони поверталися пізно вночі, і їхнє повернення супроводжувалося гучним рохканням і верещанням. Тоді й почали говорити "у свинячий голос", маючи на увазі "надто пізно", "невчасно".

Також іноді зустрічається вислів "у чортів голос", який має таке саме значення, як і "у свинячий голос".

Ось кілька прикладів із літератури, як це звучить в українській мові:

До школи учень у свинячий голос приходить.

Ха, принесло Матюшку одинака з города, згадав про матір у свинячий голос.

[Надія:] Якщо хочете, можете збиратися до моря. [Мотря:] Слава богу, додумалися… У чортів голос… [Надія:] Нічого не в чортів. Саме сезон…

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові, — їх припускається кожен другий.