Не каждый это знает: что значит фразеологизм "у свинячий голос" в украинском языке

Также встречается аналогичное по значению выражение "у чортів голос"

С каждым месяцем в мире становится все больше и больше украиноязычных людей. Этот факт не может не радовать, однако вместе с тем встает проблема, что не все разбираются в нюансах.

К примеру, далеко не каждый сразу может вспомнить, что значит фразеологизм "у свинячий голос". Об этом рассказывает сайт "Мова — ДНК нації".

Согласно основной версии, это выражение возникло во времена, когда свиней не держали взаперти, а выгоняли пасти. Тогда они возвращались поздно ночью, и их возвращение сопровождалось громким хрюканьем и верещанием. Тогда и начали говорить "у свинячий голос", имея ввиду "слишком поздно", "несвоевременно".

Также иногда встречается выражение "у чортів голос", которое имеет такое же значение, как и "у свинячий голос".

Вот несколько примеров из литературы, как это звучит в украинской речи:

До школи учень у свинячий голос приходить.

Ха, принесло Матюшку одинака з города, згадав про матір у свинячий голос.

[Надія:] Якщо хочете, можете збиратися до моря. [Мотря:] Слава богу, додумалися… У чортів голос… [Надія:] Нічого не в чортів. Саме сезон…

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке, — их допускает каждый второй.