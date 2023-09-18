Не каждый это знает: что значит фразеологизм "у свинячий голос" в украинском языке
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Также встречается аналогичное по значению выражение "у чортів голос"
С каждым месяцем в мире становится все больше и больше украиноязычных людей. Этот факт не может не радовать, однако вместе с тем встает проблема, что не все разбираются в нюансах.
К примеру, далеко не каждый сразу может вспомнить, что значит фразеологизм "у свинячий голос". Об этом рассказывает сайт "Мова — ДНК нації".
Согласно основной версии, это выражение возникло во времена, когда свиней не держали взаперти, а выгоняли пасти. Тогда они возвращались поздно ночью, и их возвращение сопровождалось громким хрюканьем и верещанием. Тогда и начали говорить "у свинячий голос", имея ввиду "слишком поздно", "несвоевременно".
Также иногда встречается выражение "у чортів голос", которое имеет такое же значение, как и "у свинячий голос".
Вот несколько примеров из литературы, как это звучит в украинской речи:
- До школи учень у свинячий голос приходить.
- Ха, принесло Матюшку одинака з города, згадав про матір у свинячий голос.
- [Надія:] Якщо хочете, можете збиратися до моря. [Мотря:] Слава богу, додумалися… У чортів голос… [Надія:] Нічого не в чортів. Саме сезон…
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке, — их допускает каждый второй.