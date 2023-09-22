росія чи Росія? Як правильно писати назву країни-агресора в українській мові

Розставимо всі крапки над "і"

У вересні 2023 року серед українців розгорілася серйозна дискусія про те, як правильно писати назву країни-агресора росії — з великої літери або з маленької.

Після довгих суперечок це питання прояснила Національна комісія України із стандартів державної мови.

Яка суть проблеми?

Після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року багато українців у соціальних мережах стали писати власні назви, пов’язані з росією, виключно з маленької літери, — рф, москва, держдума росії, володимир путін тощо.

Однак на початку вересня 2023 року міністр освіти та науки України Оксен Лісовий підписав указ про заміну фрази "російської федерації" на "Російської Федерації" в одному із наказів Міносвіти. Після цього багато українців почали висловлювати своє невдоволення, а міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Нацкомісії зі стандартів української мови із закликом внести зміни до українського правопису, щоб назва країни-агресора та імена її ватажків писалися з маленької літери.

Тож як зараз правильно писати?

Назви "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "держдума росії", "російська імперія" тощо можна писати з маленької літери в неофіційних текстах — це не вважається відхиленням від норм української мови.

Відповідно, в офіційних документах слід писати, як і раніше, з великої літери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові має запам’ятати та виправити кожен.