Не рф, а РФ: міністр освіти України обурив людей дивним указом

Українці не погоджуються з новим рішенням міністра

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наказав писати слова "російська федерація" з великої літери. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.

Документ із відповідним наказом чинного міністра України опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Максим Бужанський. Він припустив, що такими діями Оксен Лісовий "прилюдно принижує російськомовних українців".

Так, у наказі міністра сказано, що необхідно виправити фразу "російської федерації" на "Російської Федерації" у наказі Міносвіти №1022 "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації та здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України ". Документ було підписано міністром 31 серпня 2023 року.

"21 серпня міністр освіти Лісової раптом відчув неймовірну симпатію до росії, і спеціальним Указом наказав писати слова російська федерація з великої літери. Це він публічно принижує російськомовних українців, щоб не так впадали у вічі укази, так?", — написав нардеп.

У мережі українці обурені таким рішенням. Справа в тому, що з початку повномасштабного вторгнення слова "росія", "рф", "російська федерація", "володимир путін" та інші стали писати з маленької літери на знак протесту та неповаги на тлі повноцінної війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр освіти прокоментував навчання російською мовою в українській школі. За словами Оксена Лісового, до таких випадків не можна лояльно ставитися.