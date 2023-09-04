Знести школи, дитсадки, лікарні? лукашенко відзначився новою дивною пропозицією

У мережі не змогли пройти повз черговий перл

Білоруський диктатор олександр лукашенко відзначився черговою дивною заявою. Він обрушився на своїх чиновників із вимогою врятувати свинину, щоб білорусам було що поїсти "під коньячок".

Відео виступу диктатора оприлюднюють місцеві пропагандисти. На ньому лукашенко дуже дивно сформулював вищезазначене завдання.

"Те, що не підходить для вирощування свинини, має бути знесене і глибоко закопане", — говорить глава РБ і журиться, що "Інакше ми не матимемо скоро і кілограма свинини своєї в країні для того, щоб ви виїхали на природу і приготували собі шашличок під коньячок".

У мережі не змогли пройти повз черговий перл лукашенка і підняли його на сміх жартівливими коментарями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери неабияк посміялися над самопроголошеним президентом Білорусі. Кіберпартизани зламали сайт хокейного клубу "Динамо-Мінськ", на якому опублікували некролог олександра лукашенка.

Також ми повідомляли, що лукашенко привітав "братній народ" України з Днем Незалежності.