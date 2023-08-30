Не витримав глузування: путін змусив лукашенка змінити дату народження

Білоруському диктатору виповнилося 69 років

У середу, 30 серпня, президент росії володимир путін привітав самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка з днем народження. У мережі звернули увагу на цікавий нюанс.

Про вітання одним диктатором іншого повідомила пресслужба кремля. Зазначається, що путін "тепло" привітав лукашенка з 69-річчям та направив йому вітальну телеграму.

Проте, як пише Telegram-канал NEXTA Live, білоруський диктатор офіційно змінював дату народження з 30-го на 31 серпня. лукашенко стверджував, що у пологовому будинку неправильно записали час, а насправді він нібито народився одного дня зі своїм молодшим сином (31 серпня).

Водночас путін не зважав на це. Він принципово продовжував вітати лукашенка 30-го числа, як і цього року.

Ймовірно, зрештою лукашенко здався, не витримавши знущань путіна і знову змінив дату. На офіційному сайті глави Білорусі знову датою його народження вказано 30 серпня. Очевидно, лукашенко не витримав тиску президента рф і змінив дату на початкову.

Скрін із сайту президента Білорусі

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно лукашенко заявив, що путін не може бути причетний до загибелі ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Також він розповів про подальшу долю "вагнерівців" у Білорусі.