Не выдержал издевок: путин заставил лукашенко поменять дату рождения

Белорусскому диктатору исполнилось 69 лет

В среду, 30 августа, президент россии владимир путин поздравил самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко с днем рождения. В сети обратили внимание на интересный нюанс.

О поздравлении одним диктатором другого сообщила пресс-служба кремля. Отмечается, что путин "тепло" поздравил лукашенко с 69-летием и направил ему поздравительную телеграмму.

Однако, как пишет Telegram-канал NEXTA Live, белорусский диктатор официально менял дату рождения с 30-го на 31-е августа. лукашенко утверждал, что в роддоме неправильно записали время, а на самом деле он якобы родился в один день со своим младшим сыном (31 августа).

В то же время путин не считался с этим. Он принципиально продолжал поздравлять лукашенко 30-го числа, как и в этом году.

Видимо, в конце концов лукашенко сдался, не выдержав издевок путина и снова поменял дату. На официальном сайте главы Беларуси опять датой его рождения указано 30-е августа. Видимо, лукашенко не выдержал давления президента рф и поменял дату на первоначальную.

Скрин с сайта президента Беларуси

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно лукашенко заявил, что путин не может быть причастен к гибели главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. Также он рассказал о дальнейшей судьбе "вагнеровцев" в Беларуси.