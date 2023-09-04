Снести школы, детсады, больницы? лукашенко отметился новым странным предложением

В сети не смогли пройти мимо очередного перла

Беларусский диктатор александр лукашенко отметился очередным странным заявлением. Он обрушился на своих чиновников с требованием спасти свинину, чтобы белорусам было что поесть "под коньячок".

Видео выступления диктатора публикуют местные пропагандисты. На нем лукашенко весьма странно сформулировал вышеуказанную задачу.

"То, что не подходит для выращивания свинины, должно быть снесено и глубоко зарыто", — говорит глава РБ и сокрушается, что "В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок".

В сети не смогли пройти мимо очередного перла лукашенко и подняли его на смех шутливыми комментариями.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры изрядно посмеялись над самопровозглашенным президентом Беларуси. Киберпартизаны" взломали сайт хоккейного клуба "Динамо-Минск", на котором опубликовали некролог александра лукашенко.

Также мы сообщали о том, что лукашенко поздравил "братский народ" Украины с Днем Независимости.