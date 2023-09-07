Не рф, а РФ: министр образования Украины возмутил людей странным указом

Украинцы не согласны с новым решением министра

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой приказал писать слова "российская федерация" с большой буквы. Он дал распоряжение исправить эту фразу, если в документах она написана с маленькой буквы.

Документ с соответствующим приказом действующего министра Украины опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Максим Бужанский. Он предположил, что такими действиями Оксен Лисовой "публично унижает русскоязычных украинцев".

Так, в приказе министра сказано, что необходимо исправить фразу "российской федерации" на "Российской Федерации" в приказе Минобразования №1022 "Об обеспечении обучения учеников, которые выехали из Украины вследствие полномасштабного вторжения российской федерации и получают образование в учреждениях образования страны пребывания и Украины". Документ был подписан министром 31 августа 2023 года.

"21 августа министр образования Лисовой вдруг ощутил невероятную симпатию к россии, и специальным Указом приказал писать слова российская федерация с большой буквы. Это он публично унижает русскоязычных украинцев, чтобы не так бросались в глаза указы, да?", — написал нардеп.

В сети украинцы возмущены таким решением. Дело в том, что с начала полномасштабного вторжения слова "россия", "рф", "российская федерация", "владимир путин" и другие стали писать с маленькой буквы в знак протеста и неуважения на фоне полноценной войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр образования прокомментировал обучение на русском языке в украинской школе. По словам Оксена Лисового, к таким случая нельзя относиться лояльно.