Лісовий пояснив скандальне рішення писати "рф" з великої літери: згадав про маленьких українців

Чиновник зазначив, що добре розуміє, що таке росія

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, який обурив українців "дивним" указом про правопис назви країни-агресорки, пояснив своє рішення. За його словами, це була потреба.

На своїй сторінці у Facebook чиновник зазначив, що добре розуміє, що таке росія і хто такі росіяни, але назвав правопис рф з великої літери вимогою нормопроектування. Він заявив, що без такої поправки Мін’юст нібито не зареєстрував би новий наказ Міносвіти, який визначає особливості навчання українських школярів, які зараз перебувають за кордоном.

"А саме – створюємо умови для зменшення навантаження на маленьких українців, які перебувають за кордоном і зобов’язані відвідувати там місцеві школи. Дозволяємо вивчення лише українознавчого компонента у новостворених дистанційних класах", — розповів Лісовий.

Нагадаємо, що 7 вересня по мережі "розлетівся" указ Лісового про те, що рф необхідно писати з великої літери. Він неабияк обурив деяких українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр освіти прокоментував навчання російською мовою в українській школі. За словами Оксена Лісового, до таких випадків не можна лояльно ставитися.