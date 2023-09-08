Лисовой объяснил скандальное решение писать "рф" с большой буквы: вспомнил о маленьких украинцах

Чиновник отметил, что хорошо понимает, что такое россия

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, который возмутил украинцев "странным" указом о правописании названия страны-агрессора, объяснил свое решение. По его словам, это была необходимость.

На своей странице в Facebook чиновник отметил, что хорошо понимает, что такое россия и кто такие россияне, но назвал правописание рф с бльшой буквы требованием нормопроектирования. Он заявил, что без такой поправки Минюст якобы не зарегистрировал бы новый приказ Минобразования, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей.

"А именно создаем условия для уменьшения нагрузки на маленьких украинцев, которые находятся за границей и обязаны посещать там местные школы. Разрешаем изучение только украиноведческого компонента в новосозданных дистанционных классах", — рассказал Лисовой.

Напомним, что 7 сентября по сети "разлетелся" указ Лисового о том, что рф необходимо писать с большой буквы. Он изрядно возмутил некоторых украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр образования прокомментировал обучение на русском языке в украинской школе. По словам Оксена Лисового, к таким случая нельзя относиться лояльно.