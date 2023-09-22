россия или Россия? Как правильно писать название страны-агрессора в украинском языке

Расставим все точки над "і"

В сентябре 2023 года среди украинцев разгорелась серьезная дискуссия о том, как правильно писать название страны-агрессора россии, — с большой буквы или с маленькой.

После долгих споров этот вопрос прояснила Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка.

Какова суть проблемы?

После вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года многие украинцы в социальных сетях стали писать имена собственные, связанные с россией, исключительно с маленькой буквы, — рф, москва, госдума россии, владимир путин и т.д.

Однако в начале сентября 2023 года министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал указ о замене фразы "российской федерации" на "Российской Федерации" в одном из приказов Минобразования. После этого многие украинцы почали выражать свое недовольство, а министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась в Нацкомиссию по стандартам украинского языка с призывом внести изменения в украинское правописание, чтобы название страны-агрессора и имена ее главарей писались с маленькой буквы.

Так как же сейчас правильно писать?

Названия "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "госдума рф", "российская империя" и т.п. можно писать с маленькой буквы в неофициальных текстах , — это не считается отклонением от норм украинского языка.

Соответственно, в официальных документах следует писать как и раньше, с большой буквы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке должен запомнить и исправить каждый.