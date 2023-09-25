Забудьте слова "соска" и "коляска": как правильно называть детские вещи в украинском языке
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Эти ошибки очень распространены
С каждым днем украиноговорящих людей становится все в больше в мире, и это бесспорно хорошая новость. Однако вместе с тем становится больше суржика и ошибок.
К примеру, многие делают ошибки в названиях детских вещей, допускают много кальки с русского языка. Как говорить правильно, рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".
Приводим список наиболее распространенных ошибок, связанных с детскими вещами:
- соска, пустышка, пустушка, — корректнее говорить дурник, смочок, пипка, мізюк;
- кроватка, — ліжечко, колиска, люлька;
- детская коляска, — дитячий візочок;
- пеленка, — пелюшка, сповиток;
- погремушка, — брязкальце, брязкітка;
- бутилочка, — пляшечка.
Стоит заметить, что вокруг некоторых с этих слов идут бурные споры (в частности, касательно слов "дурник" или "коляска"), однако авторы предлагают все же избавляться от суржика в речи с помощью такой замены.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про самые распространенные лексические ошибки в речи, который должен искоренить каждый украинец.
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