Зима приготовила "сюрприз" для украинцев: климатолог сделала интересный прогноз

Эксперты предупреждают, что украинцев ждут периоды резкой смены погоды

Зима 2022-2023 года вышла довольно теплой, и в 2023-2024 году тоже будет такой, но с нюансами, — периодически будут сильные похолодания.

Это произойдет благодаря "вторжениям" морозного арктического воздуха. Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" сделала климатолог Светлана Бойченко.

"Периоды похолоданий этой зимой будут наблюдаться все чаще. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что на общем фоне теплой зимы могут быть периоды с морозами", — подчеркивает эксперт.

По ее словам, такие случаи "вторжений" морозного воздуха на самом деле наблюдаются каждый год, просто с каждым годом становятся все сильнее, и в сезон 2023-2024 могут быть более заметны, чем до того.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова добавляет, что такие периоды похолоданий будут длиться в среднем по 3-4 дня, и серьезных морозов ожидать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, по оценкам ученых, метеорологическая зима в Украине длится уже не три месяца.