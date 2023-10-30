Топ-5 неочевидных способов быстро согреться зимой: чем поможет холодный душ

Проще преодолевать мороз правильно одевшись, но ситуации в жизни случаются разные и простые способы могут помочь

В Украину вскоре придет волна похолодания, погода окончательно повернула на зиму. В такие дни замерзнуть легко и дома, и на улице.

"Телеграф" собрал 5 советов, которые помогут согреться как на свежем воздухе, так и в помещении. Своими советами поделился опытный зимний турист Майкл Ланца.

Двигаться

Физические упражнения – это действительно эффективный (и здоровый) способ согреться. Тренируясь, мы сжигаем жир и углеводы, создавая внутреннее тепло и повышая температуру тела. Однако не стоит перенапрягаться, чтобы не попотеть. При занятиях спортом на свежем воздухе, убедитесь, что вы избежите травм, а в случае необходимости отдохнуть не садитесь на голую землю или камень — они "украдут" тепло тела. Надо подложить, к примеру, рюкзак.

Пить теплое

Существуют прения относительно того, насколько эффективным может быть употребление горячей жидкости для согревания в холодный день. Исследование показало, что для того, чтобы согреть человека, напиток должен быть не только теплым, но и содержать определенное количество питательных веществ. Также следует помнить, что диуретический эффект может свести на нет некоторые преимущества согревания, буквально отводя часть тепла. Майкл советует добавлять к зимним напиткам сахар и сливочное масло.

Запасные перчатки, шапка и носки

Иметь вторую пару перчаток или носков, лежащих во внутреннем кармане курток — шанс в случае промокших или замерзших ног и рук надеть сразу тепліе. Также это поможет, если одна из первой пары потерялась. Шапку можно брать с собой полегче или потеплее — на случай смены погоды или активных действий.

Есть и готовить

Приготовить есть – отличный способ согреться. Кроме того, что пища сама по себе добавляет тепло в процессе переваривания, повысить температуру может использование плиты. Турист советует есть и при замерзании на улице – сыр, шоколад и орехи помогают преодолевать голодный озноб.

Примите теплый и холодный душ

Необычный совет согреться предлагают в Shop&Enroll. Согреваясь горячей водой, а затем переключаясь на холодную, можно прогреться снаружи и разогнать кровь. Холодный душ помогает вам согреться, улучшая кровообращение и повышая температуру тела.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах согреть руки. Снегом растирать не стоит – на помощь могут прийти танцы.