Без сильных морозов не обойдется: ученые рассказали, какой будет зима в Украине

Главные погодные "сюрпризы" будут после Нового года

Прошлая зима была довольно теплой, что очень помогло украинцам на фоне борьбы с россией и атаками врага по энергетической инфраструктуре. На фоне этого многих интересует и то, какой будет зима 2023-2024, и стоит ли ждать сильных морозов.

Этот сезон, как и предыдущий, обещает стать союзником Украины, однако без "сюрпризов" и погодных качелей не обойдется. Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказали заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова, климатолог Светлана Бойченко и народный синоптик Владимир Деркач.

Бойченко рассказала, что климат в Украине в последние годы меняется в сторону потепления, и особенно это заметно в зимнее время года, однако на общем фоне теплых зим не обойдется без вкраплений прохладных периодов.

Как прогнозирует народный синоптик Деркач, в декабре не стоит ожидать серьезных морозов, — первая треть месяца выдастся самой холодной, после чего будет постепенно теплеть. Существенных осадков тоже не прогнозируется.

Морозы принесут в Украину уже январь и февраль, тогда в стране могут случиться резкие периоды похолодания. Пока сложно прогнозировать, когда именно они будут, но в том, что это точно случиться, сходятся во мнении все ученые. "В феврале могут быть отдельные дни резкого похолодания до температур с отметкой "минус": 10-15 градусов мороза. Такие дни обязательно должны быть в январе и феврале, но их не так много", — подчеркнула Вазира Мартазинова.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые заявили, что метеорологическая зима в Украине длится уже не три месяца.