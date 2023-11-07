Япония расширяется – возник новый остров: как это возможно (видео)

Япония имеет высокую вулканическую активность и много островов, образованных благодаря этому

Со взрывами и пеплом у берегов Японии родился новый остров. Подводное извержение вулкана привело к образованию нового острова в архипелаге Огасавара, расположенном более чем в 1000 километрах к югу от Токио.

Новый остров был замечен с базы Морских сил самообороны на острове Ивото в начале ноября. Возникновение нового острова сопровождали выбросы и сильный шум. Взрывы подбросили материал острова примерно на 20 метров над поверхностью океана. Новый остров имеет около 230 метров в длину и 200 метров в ширину.

Сам остров Ивото от активности вулканов также растет вверх на метр в год. Однако он не заселен – на нем существует только военная база. В настоящее время вулканическая активность до сих пор наблюдается.

Между островами Огасавара и Токио более 1000 км.

В общей сложности существует шесть основных видов островов: континентальные, приливные, барьерные, океанические, коралловые и искусственные. Новый остров относится к четвертому виду – океаническим. Они образуются в результате извержений вулканов на дне океана.

Извержение вулкана и образование нового острова

Когда вулканы извергаются, они скапливают слои лавы, которые со временем могут подняться над водой. Вулканическая активность особенно сильна в некоторых районах мира. Япония расположена на месте активно взаимодействующих четырех тектонических плит. Японские острова являются одними из самых активных вулканических островов в мире. Несмотря на то, что они продолжают расти, часто такие острова заселяются только птицами и бедной растительностью и используются как морские базы.

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