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Как вымерли динозавры: ученые попытались поставить точку в причине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Метеорит стал причиной многочисленных природных бедствий
Метеорит стал причиной многочисленных природных бедствий. Фото nationalgeographic.org

Компьютерное моделирование позволило предположить самый очевидный сценарий

Ученые все ближе подбираются к разгадке исчезновения динозавров. После того, как выяснилось, что метеорит на планету упал в июне, следующий шаг сделали исследователи из Бельгии и ряда стран. Они предположили и предоставили доказательства того, что поднявшаяся после удара метеорита мелкая пыль сыграла значительную роль в гибели динозавров.

Об этом пишет Sciencealert. Считается, что примерно 66 миллионов лет назад космический камень больше Эвереста упал на сегодняшнее побережье Мексики. Это повлекло за собой кучу катастроф и убило три четверти жизни на Земле, включая динозавров. Геология свидетельствует — удар астероида создал шлейф мелкой пыли, которая заблокировала солнечный свет, охладила Землю, остановила фотосинтез и разрушила пищевую цепочку.

Новое исследование доказывает это предположение, сделанное много лет назад. Ученые изучили осадок в окаменелостях из Северной Дакоты. Десятки образцов доказывают – пыли поднялось немало. Компьютерное моделирование показало, что пыли поднялось столько, что это создало бы тьму на планете почти на два года. Фотосинтеза бы не было и динозаврам нечего было есть. В общей сложности пыль в воздухе могла оставаться до 15 лет, опустив температуру на планете до 15 градусов по Цельсию.

Ученые подсчитали, что астероид выбросил в атмосферу своим падением такой состав загрязнителей: 75% состояло из пыли, 24% из серы и 1% из сажи. И загрязнение это еще не все — падение астероида Чиксулуб также привело к мега-цунами высотой 1,5 километра, которое задело все континенты на Земле и вызвало чрезвычайную сейсмическую активность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что условия окружающей среды не только могли убить динозавров, но и напрямую вливали на их размер. Также ученые предположили, как могли рычать динозавры — пока только одного вида.

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#Динозавры #Вымирание #Метеорит #Вчені