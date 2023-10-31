Як вимерли динозаври: вчені спробували поставити крапку в причині

Комп'ютерне моделювання дозволили припустити найочевидніший сценарій

Вчені все ближче підбираються до розгадки зникнення динозаврів. Після того, як з'ясувалося, що метеорит на планету впав у червні, наступний крок зробили дослідники з Бельгії та ще низки країн. Вони припустили та надали докази того, що дрібний пил, що піднявся після удару метеорита відіграв значну роль в загибелі динозаврів.

Про це пише Sciencealert. Вважається, що приблизно 66 мільйонів років тому космічний камінь, більший за Еверест, впав на сьогоднішнє узбережжя Мексики. Це спричинило купу катастроф та вбило три чверті життя на Землі, включно з динозаврами. Геологія свідчить — удар астероїда створив шлейф дрібного пилу, який заблокував сонячне світло, охолодив Землю, зупинив фотосинтез і зруйнував харчовий ланцюг.

Нове дослідження доводить це припущення, зроблене багато років тому. Вчені вивчили осад у скам'янілостях з Північної Дакоти. Десятки зразків доводять — пилу здійнялося чимало. Комп'ютерне моделювання показало, що пилу піднялося стільки, що це б створило темряву на планеті майже на два роки. Фотосинтезу б не було і динозаврам не було б що їсти. Загалом пил в повітрі міг лишатися до 15 років, спустивши температуру на планеті до 15 градусів за Цельсієм.

Вчені підрахували, що астероїд викинув в атмосферу своїм падінням такий склад забрудників: 75% складалося з пилу, 24% — з сірки і 1% — з сажі. І забруднення це ще не все — падіння астероїда Чіксулуб також спричинило мега-цунамі заввишки 1,5 кілометра, яке зачепило всі континенти на Землі і викликало надзвичайну сейсмічну активність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що умови довкілля не тільки могли вбити динозаврів, а й напряму вливали на їхній розмір. Також вчені припустили, як саме могли гарчати динозаври — поки тільки одного виду.