Что это за звезда? Лучшие бесплатные приложения для наблюдения за космосом

Не только идентифицировать космический объект, но и исследовать его прошлое или узнать что-нибудь интересное — приложения о космосе имеют множество функций

Космические наблюдения захватывали многих людей издревле. Подняв голову к небу можно даже невооруженным глазом увидеть такие чудеса как частичное лунное затмение или звездопады. Но для тех, кто хочет разобраться в космических перипетиях подробнее, есть специальные приложения для смартфонов.

В Space.com подготовили список лучших приложений о космосе работающих на Android и iOS. "Телеграф" выбрал три из них, у которых есть бесплатные версии.

NASA app

Официальное приложение от NASA – образовательный ресурс, дает возможность не только посмотреть в космос, но и узнать множество нового из подкастов. Бесплатный, содержащий карту звездного неба. Также в приложении — информирование о последних миссиях NASA и их обновлениях. С помощью программы NASA вы можете виртуально путешествовать по Вселенной и приближать различные объекты.

Star Chart

По версии Space.com – лучшее бесплатное приложение. Позволяет взглянуть на Вселенную в реальном времени и имеет возможности дополненной реальности. Кроме звездной карты содержит базу звезд и созвездий. Приложение может показать космос не только в реальном времени, но и в прошлом и будущем. В нем есть функция, напоминающая о выдающихся событиях в космосе, например метеоритные дожди.

Sky Tonight

Виды неба, которые можно посмотреть в необычном исполнении — программа имеет функции дополненной реальности вместе с интерактивными 3D-моделями. Приложение помогает определять, на что вы смотрите на ночном небе. Кроме идентификации и изучения информации об объектах, вы можете также нажимать на планеты, чтобы показать их путь на ночном небе и где они будут в разные даты.

Ранее "Телеграф" рассказывал об опасности для планеты от сгорающих в атмосфере спутников. Они оставляют химические соединения в верхних слоях.