Собирать солнечную энергию не на Земле: что придумали британские изобретатели

Люди должны снизить использование ископаемых источников энергии — решение проблемы может скрываться в космосе

Ученые со всего мира ищут источник энергии, который не вредил бы природе, но мог обеспечить людей бесперебойным снабжением электричества. Среди таких видов энергии – солнечная. Амбициозные планы разместить солнечные электростанции на воде, чтобы получать больше энергии, могут подвинуться из-за идеи британских ученых. Они хотят разместить в космосе огромную ферму по сбору солнечной энергии.

В отличие от панелей на земле, она будет собирать энергию на протяжении всех суток. Такая ферма заработать может уже к 2035 году и даст генерацию 20% от всей энергии, поставляемой на планете (по расчетам). Ферма будет вращаться на высоте 36 тысяч км над планетой и будет предварительно иметь длину в 2 км.

Пересылать энергию на Землю космическая солнечная ферма должна на специальные приемники по типу сигналов мобильных операторов. Отмечается, что такая идея – не голословная забава. Планы солнечных ферм есть у Европейского космического агентства (ESA), однако они планировались в виде гигантских спутников.

Возможен вид спутника-фермы солнечной энергии

Использование такой фермы даст ЕС статус лидера в использовании возобновленной энергии. Кроме способности собирать энергию на протяжении всех суток, солнечные панели в космосе получали бы более интенсивный свет, ведь атмосферы там нет.

У проекта есть весомые сложности — гигантский размер фермы в 2 км (МКС имеет длину 108 метров и является пока самым большим объектом, построенным в космосе). Другая проблема – ремонт. Эту работу придется поручать работам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как роботов планируют привлечь в космических миссиях. В частности, для освоения Марса и Луны. Возможно, работами смогут управлять люди с Земли.