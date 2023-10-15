Длиной с Италию и глубиной до шести километров: в ESA показали красочное видео крупнейшего лабиринта Марса

Видео смогло запечатлеть только часть гигантского комплекса каньонов

Европейское космическое агентство (ESA) предложило фанатам космоса отправиться в виртуальное путешествие по Марсу и показало красочный ролик, в котором показали восточную часть Лабиринта Ночи.

Соответствующая видеозапись длиной почти в четыре минуты была обнародована на сайте ESA. Этот регион простирается примерно на 1190 километров, что сопоставимо с длиной Италии, а крутые каньоны могут достигать шести километров в глубину.

Видеозапись является результатом обработки мозаики фотографий, которые были получены стереокамерой высокого разрешения (HRSC), установленной на аппарате Mars Express.

Причиной появления такого изломленного пейзажа является активная вулканическая деятельность в соседнем регионе Тарсис. Самые высокие плато на видео показывают, где поверхность была изначально, пока слои породы не просели и не осыпались образовав каньоны шириной до 30 километров.

Кроме того, на кадрах можно заметить многочисленные оползни на склонах и дюны, которые намело ветром.

Как сообщалось ранее, издание Times Now недавно опубликовало 8 фотографий космоса, которые считаются самыми красивыми за всю историю съемок.