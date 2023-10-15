Довжиною з Італію та глибиною до шести кілометрів: у ESA показали яскраве відео найбільшого лабіринту Марса

Відео змогло показати лише частину гігантського комплексу каньйонів

Європейське космічне агентство (ESA) запропонувало фанатам космосу вирушити у віртуальну подорож Марсом і показало яскравий ролик, у якому показали східну частину Лабіринту Ночі.

Відповідний відеозапис довжиною майже чотири хвилини був оприлюднений на сайті ESA. Цей регіон простягається приблизно на 1190 кілометрів, що можна порівняти з довжиною Італії, а круті каньйони можуть досягати шести кілометрів у глибину.

Відеозапис є результатом обробки мозаїки фотографій, отриманих стереокамерою високої роздільної здатності (HRSC), що встановлена на апараті Mars Express.

Причиною появи такого зламаного краєвиду є активна вулканічна діяльність у сусідньому регіоні Тарсіс. Найвищі плато на відео показують, де поверхня була спочатку, поки шари породи не просіли і не обсипалися утворивши каньйони шириною до 30 кілометрів.

Крім того, на кадрах можна помітити численні зсуви на схилах та дюни, які намело вітром.

Як повідомлялося раніше, видання Times Now нещодавно опублікувало 8 фотографій космосу, які вважаються найкрасивішими за всю історію зйомок.