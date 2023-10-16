Збирати сонячну енергію не на Землі: що придумали британські винахідники

Люди мають знизити використання викопних джерел енергії — розв'язання проблеми може критися в космосі

Вчені з усього світу шукають джерело енергії, яке б не шкодило природі, але могло забезпечити людей безперебійним постачанням електрики. Серед таких видів енергії — сонячна. Амбітні плани розмістити сонячні електростанції на воді аби отримувати більше енергії можуть посунутися через ідею британських науковців. Вони хочуть розмістити в космосі гігантську ферму по збору сонячної енергії.

На відміну від панелей на землі, вона збиратиме енергію протягом усієї доби. Така ферма запрацювати може вже до 2035 року і дасть генерацію 20% від усієї енергії що постачається на планеті (за розрахунками). Ферма буде обертатися на висоті 36 тисяч км над планетою і попередньо матиме довжину в 2 км.

Пересилати енергію на Землю космічна сонячна ферма має на спеціальні приймачі — по типу сигналів мобільних операторів. Зазначається, що така ідея — не голослівна забавка. Плани сонячних ферм є у Європейського космічного агентства (ESA), однак їх планували у вигляді гігантських супутників.

Можливий вигляд супутника-ферми сонячної енергії

Використання такої ферми дало б ЄС статус лідера у використанні відновленої енергії. Окрім здатності збирати енергію протягом усієї доби, сонячні панелі в космосі отримували б інтенсивніше світло, адже атмосфери там немає.

У проєкту є вагомі складнощі — велетенський розмір ферми в 2 км (МКС має довжину 108 метрів і є поки найбільшим об'єктом, збудованим у космосі). Інша проблема — ремонт. Цю роботу доведеться доручати роботам.

Раніше "Телеграф" розповідав, як роботів планують залучити в космічних місіях. Зокрема, для освоєння Марсу та Місяця. Можливо, роботами зможуть керувати напряму люди з Землі.