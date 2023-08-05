Вчені придумали, як забезпечити світ електрикою: подробиці амбітного проекту
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Вчені дізналися, де краще ставити морські сонячні електростанції
Австралійські інженери запропонували незвичайний спосіб забезпечити світ електрикою. Вони переконані, що допоможе в цьому величезна мережа плавучих сонячних електростанцій.
Своїми розрахунками дослідники поділилися у науковому журналі MDPI після аналізу потоків вітрів за останні 40 років.
Вони переконані, що для будівництва сонячних електростанцій, що плавають, підійдуть місця, де хвилі рідко піднімаються вище 6 метрів, а вітер рідко дме сильніше 15 метрів за секунду.
Дослідження погодної картини показали, що як таке місце відмінно підійде Індонезія, а також західне узбережжя Африки в районі екватора.
При цьому, якщо на повну потужність використовувати доступне місце лише в одній Індонезії, то можна отримати до 35 терават-годин електрики на рік, при тому, що поточна вироблення електрики в усьому світі становить 30 терават-годин.
Інженери підрахували, що для забезпечення потреб електрики мільйона домогосподарств знадобиться близько 70 квадратних кілометрів сонячних панелей.
Проєкт має і зворотний бік. Так вважається, що розмістити панелі на суші буде більш ефективно, оскільки не доведеться мати справу із соляною корозією та заселенням морських організмів, які могли б знизити ефективність роботи електростанції. Крім того, не виключається, що через подальше глобальне потепління карта вітрів може змінитися, а тому всі ці підрахунки не будуть мати сенсу.
Як повідомлялося раніше, нещодавно американські вчені успішно змогли вперше в історії забезпечити бездротову передачу енергії на Землю із космосу.