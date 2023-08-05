Вчені придумали, як забезпечити світ електрикою: подробиці амбітного проекту

Вчені дізналися, де краще ставити морські сонячні електростанції

Австралійські інженери запропонували незвичайний спосіб забезпечити світ електрикою. Вони переконані, що допоможе в цьому величезна мережа плавучих сонячних електростанцій.

Своїми розрахунками дослідники поділилися у науковому журналі MDPI після аналізу потоків вітрів за останні 40 років.

Вони переконані, що для будівництва сонячних електростанцій, що плавають, підійдуть місця, де хвилі рідко піднімаються вище 6 метрів, а вітер рідко дме сильніше 15 метрів за секунду.

Дослідження погодної картини показали, що як таке місце відмінно підійде Індонезія, а також західне узбережжя Африки в районі екватора.

При цьому, якщо на повну потужність використовувати доступне місце лише в одній Індонезії, то можна отримати до 35 терават-годин електрики на рік, при тому, що поточна вироблення електрики в усьому світі становить 30 терават-годин.

Теплові карти Землі. Найкраще для розміщення плавучих морських сонячних батарей підходять червоні області, за якими йдуть жовті, зелені та сині. Сірі лінії показують шляхи тропічних штормів.

Інженери підрахували, що для забезпечення потреб електрики мільйона домогосподарств знадобиться близько 70 квадратних кілометрів сонячних панелей.

Проєкт має і зворотний бік. Так вважається, що розмістити панелі на суші буде більш ефективно, оскільки не доведеться мати справу із соляною корозією та заселенням морських організмів, які могли б знизити ефективність роботи електростанції. Крім того, не виключається, що через подальше глобальне потепління карта вітрів може змінитися, а тому всі ці підрахунки не будуть мати сенсу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно американські вчені успішно змогли вперше в історії забезпечити бездротову передачу енергії на Землю із космосу.