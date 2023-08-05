Ученые придумали, как обеспечить мир электричеством: подробности амбициозного проекта

Ученые узнали, где лучше ставить морские солнечные электростанции

Австралийские инженеры предложили необычный способ обеспечить мир электричеством. Они убеждены, что поможет в этом огромная сеть плавающих солнечных электростанций.

Своими расчетами исследователи поделились в научном журнале MDPI после анализа потоков ветров за последние 40 лет.

Они убеждены, что для строительства плавающих солнечных электростанций подойдут места, где волны редко поднимаются выше 6 метров, а ветер редко дует сильнее 15 метров в секунду.

Исследования погодной картины показали, что в качестве такого места отлично подойдет Индонезия, а также западное побережье Африки в районе экватора.

При этом, если на полную мощность использовать доступное место лишь в одной Индонезии, то можно получить до 35 тераватт-часов электричества в год, при том, что текущая выработка электричества во всем мире составляет 30 тераватт-часов.

Тепловая карта Земли. Лучше всего для размещения плавучих морских солнечных батарей подходят красные области, за которыми следуют желтые, зеленые и синие. Серые линии показывают пути тропических штормов.

Инженеры подсчитали, что для обеспечения потребностей в электричестве миллиона домохозяйств понадобится около 70 квадратных километров солнечных панелей.

У проекта есть и обратная сторона. Так считается, что разместить панели на суше будет более эффективно, поскольку не придется иметь дело с соляной коррозией и заселением морских организмов, которые могли бы снизить эффективность работы электростанции. Кроме того, не исключается, что из-за дальнейшего глобального потепления карта ветров может измениться, а потому все эти подсчеты не будут иметь смысла.

Как сообщалось ранее, недавно американские ученые успешно смогли впервые в истории обеспечить беспроводную передачу энергии на Землю из космоса.