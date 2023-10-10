Дійсно висока мода: стало відомо, який бренд розробить одяг для повернення людини на Місяць

Скафандри для Artemis розроблятиме, поруч з іншими, відомий модний дім з Італії

Для розробки скафандра для місії Artemis 3, яка на відміну від місій 1 та 2 буде вже пілотована та з висадкою на Місяць, Axiom Space обрали будинок моди Prada. Axiom Space були обрані NASA у 2022 році для створення скафандрів — спільно з інженерами Prada вони визначатимуть матеріали та функції майбутнього одягу космонавтів.

Про це пише Space.com. Генеральний директор Axiom Майкл Суффредіні вважає, що співпраця з італійським модним будинком дозволить використати "технічний досвід Prada з сировиною, технологіями виробництва та інноваційними концепціями дизайну" аби не тільки забезпечити комфорт астронавтам, а й врахувати людський фактор, чого не було в попередніх старих версіях скафандрів.

В Prada обіцяють застосування дизайнерських ноу-хау

Скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), над яким тепер працюватимуть разом із Prada вже мав прототип. Його презентували в березні. Він був синього кольору, однак Axiom представили новий білий шар покриття, який, як вважається, буде ближчим до того, що носитимуть астронавти на Місяці. Скафандри мають дати можливість астронавтам не тільки безпечно пересуватися місяцем, а й виконувати наукові роботи та працювати зі спеціальним обладнанням.

Синій прототип скафандра був представлений в березні, однак найімовірніше від буде білий

Місія Artemis 3

Місія "Артеміда" покликана повернути США на місяць. В амбітному проєкті — будівництво місячної станції та підготовка до можливої колонізації супутника планети. Політ запланований на грудень 2025 року. Востаннє на Місяці люди були у 1972 під час місії "Аполлон 17". Посадити модуль на Місяць планується у ще не вивченій зоні — біля Південного полюса космічного тіла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що науковці розглядають можливість побудови одразу кількох місячних баз. Це дозволить організовувати складніші проєкти разом із Європейським космічним агентством.