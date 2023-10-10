Укр

Действительно высокая мода: стало известно, какой бренд разработает одежду для возвращения человека на Луну

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Человек впервые планирует ступить на месяц со времен миссии "Аполлон" Новость обновлена 10 октября 2023, 13:11
Человек впервые планирует ступить на месяц со времен миссии "Аполлон". Фото Freepik

Скафандры для Artemis будет разрабатывать, наряду с другими, известный модный дом из Италии.

Для разработки скафандра для миссии Artemis 3, которая в отличие от миссий 1 и 2 будет пилотирована и с высадкой на Луну, Axiom Space выбрали дом моды Prada. Axiom Space были выбраны NASA в 2022 году для создания скафандров – совместно с инженерами Prada они будут определять материалы и функции будущей одежды космонавтов.

Об этом пишет Space.com. Генеральный директор Axiom Майкл Суффредини считает, что сотрудничество с итальянским модным домом позволит использовать "технический опыт Prada с сырьем, технологиями производства и инновационными концепциями дизайна", чтобы не только обеспечить комфорт астронавтам, но и учесть человеческий фактор, чего не было в предыдущих старых версиях скафандров.

Prada будет разрабатывать дизайн скафандров
В Prada обещают применение дизайнерских ноу-хау

Скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), над которым теперь будут работать вместе с Prada, уже имел прототип. Его представили в марте. Он был синего цвета, однако Axiom представили новый белый слой покрытия, который, как считается, будет более близким к тому, что будут носить астронавты на Луне. Скафандры должны дать возможность астронавтам не только безопасно передвигаться по месяцу, но и выполнять научные работы и работать со специальным оборудованием.

Скафандр для лунной миссии – прототипы
Синий прототип скафандра был представлен в марте, однако вероятнее всего будет белый

Миссия Artemis 3

Миссия "Артемида" призвана вернуть США в месяц. В амбициозном проекте – строительство лунной станции и подготовка к возможной колонизации спутника планеты. Полет намечен на декабрь 2025 года. Последний раз на Луне люди были в 1972 году во время миссии "Аполлон 17". Посадить модуль на Луну планируется в еще не изученной зоне — у Южного полюса космического тела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые рассматривают возможность построения сразу нескольких месячных баз. Это позволит организовывать более сложные проекты вместе с Европейским космическим агентством.

Теги:
#Луна #Космос #Prada #Artemis