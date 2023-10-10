Действительно высокая мода: стало известно, какой бренд разработает одежду для возвращения человека на Луну

Скафандры для Artemis будет разрабатывать, наряду с другими, известный модный дом из Италии.

Для разработки скафандра для миссии Artemis 3, которая в отличие от миссий 1 и 2 будет пилотирована и с высадкой на Луну, Axiom Space выбрали дом моды Prada. Axiom Space были выбраны NASA в 2022 году для создания скафандров – совместно с инженерами Prada они будут определять материалы и функции будущей одежды космонавтов.

Об этом пишет Space.com. Генеральный директор Axiom Майкл Суффредини считает, что сотрудничество с итальянским модным домом позволит использовать "технический опыт Prada с сырьем, технологиями производства и инновационными концепциями дизайна", чтобы не только обеспечить комфорт астронавтам, но и учесть человеческий фактор, чего не было в предыдущих старых версиях скафандров.

В Prada обещают применение дизайнерских ноу-хау

Скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), над которым теперь будут работать вместе с Prada, уже имел прототип. Его представили в марте. Он был синего цвета, однако Axiom представили новый белый слой покрытия, который, как считается, будет более близким к тому, что будут носить астронавты на Луне. Скафандры должны дать возможность астронавтам не только безопасно передвигаться по месяцу, но и выполнять научные работы и работать со специальным оборудованием.

Синий прототип скафандра был представлен в марте, однако вероятнее всего будет белый

Миссия Artemis 3

Миссия "Артемида" призвана вернуть США в месяц. В амбициозном проекте – строительство лунной станции и подготовка к возможной колонизации спутника планеты. Полет намечен на декабрь 2025 года. Последний раз на Луне люди были в 1972 году во время миссии "Аполлон 17". Посадить модуль на Луну планируется в еще не изученной зоне — у Южного полюса космического тела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые рассматривают возможность построения сразу нескольких месячных баз. Это позволит организовывать более сложные проекты вместе с Европейским космическим агентством.