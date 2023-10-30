Що це за зірка? Найкращі безкоштовні додатки для спостереження за космосом

Не тільки ідентифікувати космічний об'єкт, а й дослідити його минуле або дізнатись щось цікаве — додатки про космос мають безліч функцій

Космічні спостереження захоплювали багатьох людей з давніх-давен. Піднявши голову до неба можна навіть неозброєним оком побачити такі дива як часткове місячне затемнення або зорепади. Та для тих хто хоче розібратися в космічних перипетіях детальніше, є спеціальні додатки для смартфонів.

У Space.com підготували перелік найкращих додатків про космос які працюють на Android та iOS. "Телеграф" обрав три з них у яких є безкоштовні версії.

NASA app

Офіційний додаток від NASA — освітній ресурс, дає можливість не тільки подивитись в космос, але й дізнатись безліч нового з підкастів. Безкоштовний, містить карту зоряного неба. Також в додатку ж інформування про останні місії NASA та їхні оновлення. За допомогою програми NASA ви можете віртуально подорожувати Всесвітом і наближати різні об’єкти.

Star Chart

За версією Space.com — найкращий безкоштовний додаток. Дозволяє дивитись на Всесвіт в реальному часі та має можливості доповненої реальності. Окрім зоряної карти містить базу зірок та сузір’їв. Додаток може показати космос не тільки в реальному часі, а й в минулому та майбутньому. В ньому є функція, що нагадуватиме про визначні події в космосі, наприклад метеоритні дощі.

Sky Tonight

Види неба, що можна подивитися в незвичному виконанні — програма має функції доповненої реальності разом із інтерактивними 3D-моделями. Додаток допомагає визначати, на що саме ви дивитесь на нічному небі. Окрім ідентифікації та вивчення інформації про об’єкти, ви також можете натискати на планети, щоб показати їхній шлях на нічному небі та де вони будуть у різні дати.

Раніше "Телеграф" розповідав про небезпеку для планети від супутників, що згорають в атмосфері. Вони лишають по собі хімічні сполуки у верхніх шарах.