Наслідки непередбачувані. Як рештки ракет та супутників забруднюють атмосферу

Супутники в атмосфері згоряють не безслідно — вони лишають по собі руйнівні хімічні сполуки

Надзвичайні ситуації, які стаються в космосі, можуть становити загрозу не тільки для Міжнародної космічної станції або місії у позапланетному просторі. Згоряння супутників або космічного сміття може мати вплив на клімат усієї планети через атмосферу.

Вчені довели, повідомляє Space.com, що хімічні речовини, які утворюються після того, як космічне сміття згоріло, лишаються в атмосфері високо над поверхнею планети. Дослідження проводили над Аляскою та Сполученими штатами. Дослідників цікавив склад повітря в стратосфері, яка простягається від 10 до 50 км над рівнем землі. Літаки NASA піднялися вищі комерційних авіаліній на висоту у 19 км. В стратосфері знайшли залишки літію, алюмінію, міді та свинцю. Кількість була вища за природну.

Небезпека полягає в тому, що оксид алюмінію, наприклад може руйнувати озоновий шар, який знаходиться в стратосфері та захищає все живе на Землі від ультрафіолетового випромінювання. Вчені не знають, яка саме кількість оксиду алюмінію може привести до невідворотніх наслідків. Зменшення озонового шару в стратосфері, другому найнижчому шарі атмосфери, призвело до збільшення ризику раку та пошкодження очей у людей на Землі. Вчені вважають, що більша частина супутників згорить все ж таки вище багатої озоном стратосфери, однак часточки будуть з часом опускатися нижче.

Також алюмінієві частинки можуть змінити температуру у стратосфері — вони впливають на здатність Землі відбивати світло. Це може вплинути на клімат на Землі.

Ці часточки навряд чи осідатимуть на Землю і їхня концентрація може зростати з часом. Це викликано тим, що більшість супутників після закінчення своєї роботи побудовані таким чином, щоб згорати в атмосфері Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що космос таїть у собі багато небезпек, в тому числі й для здоров'я людини. Зокрема він впливає на тих, хто покидає межі нашої планети, що може становити загрозу не тільки для астронавтів, а й для космічних туристів.