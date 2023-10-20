Последствия непредсказуемы. Как остатки ракет и спутников загрязняют атмосферу

Спутники в атмосфере сгорают не бесследно – они оставляют после себя разрушительные химические соединения

Чрезвычайные ситуации, происходящие в космосе, могут представлять угрозу не только для Международной космической станции или миссии во внепланетном пространстве. Сгорание спутников или космического мусора может повлиять на климат всей планеты через атмосферу.

Ученые доказали, сообщает Space.com, что химические вещества, которые образуются после того, как космический мусор сгорел, остаются в атмосфере высоко над поверхностью планеты. Исследования проводились над Аляской и Соединенными штатами. Исследователей интересовал состав воздуха в стратосфере, простирающейся от 10 до 50 км над уровнем земли. Самолеты NASA поднялись выше коммерческих авиалиний на высоту в 19 км. В стратосфере нашли остатки лития, алюминия, меди и свинца. Количество было выше естественного.

Опасность заключается в том, что оксид алюминия, например, может разрушать озоновый слой, который находится в стратосфере и защищает все живое на Земле от ультрафиолетового излучения. Ученые не знают, какое количество оксида алюминия может привести к неотвратимым последствиям. Уменьшение озонового слоя в стратосфере, втором самом низком слое атмосферы привело к увеличению риска рака и повреждению глаз у людей на Земле. Ученые считают, что большая часть спутников сгорит все же выше богатой озоном стратосферы, однако частицы будут со временем опускаться ниже.

Также алюминиевые частицы могут изменить температуру в стратосфере – они влияют на способность Земли отражать свет. Это может повлиять на климат на Земле.

Эти частицы вряд ли будут оседать на Землю и их концентрация может возрастать со временем. Это вызвано тем, что большинство спутников после окончания своей работы построено таким образом, чтобы сгорать в атмосфере Земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что космос таит в себе много опасностей, в том числе и для здоровья человека. В частности, он влияет на тех, кто покидает пределы нашей планеты, что может представлять угрозу не только для астронавтов, но и для космических туристов.