рф снова напакостила в космосе: как это повлияло на работу МКС

Из-за утечки миссии NASA и ЕКА оказались под угрозой

Один выход в открытый космос отменен, другой — отложен NASA из-за утечки аммиака на МКС. Он произошел в резервном радиаторе русского научного модуля "Наука". Первый выход был запланирован на 12 октября, второй – на 20 октября.

Новые даты в NASA пообещали сообщить в ближайшее время, сообщает Space.com. Утечку аммиака изучают инженеры и в центре управления полетами. Пока он прекратился, но без результатов проверки астронавты в космос не выходят.

Утечка аммиака оставила после себя остатки вещества. Такие чрезвычайные ситуации могут привести к загрязнению оборудования и скафандров космонавтов. Причина утечки пока неизвестна. Российские космонавты должны проверить радиатор только во время запланированного на 25 октября выхода.

Утечка — уже третья за 2023 год. Заявляется, что она не привел к серьезным последствиям для МКС. Однако утечка помешала первому выходу в космос двух астронавтов: от NASA — Лорал О’Хара и Европейского космического агентства — Андреаса Могенсена. Они планировали исследовать могут ли существовать микроорганизмы внешне орбитального комплекса. Также Могенсен должен проверить некоторые функции, связанные с заменой камеры высокой четкости МКС. Второй выход должен быть чисто женским — астронавтки NASA Лорал О’Хара и Жасмин Могбели должны были заниматься техническим обслуживанием сегмента США.

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