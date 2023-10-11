Кольцеобразное солнечное затмение 2023: как можно посмотреть в Украине

Во время астрономического события спутник становится перед светилом

Парад зрелищных космических явлений продолжает солнечное затмение 14 октября. Оно не отразится в небе Украины — увидеть затмение можно с большей части юго-запада Соединенных Штатов (Орегон, Калифорния, Техас, Невада, Юта, Аризона, Колорадо, Нью-Мексико) и Центральной Америки (Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия и Бразилия). Однако взглянуть на зрелищное огненное кольцо с любой точки планеты можно будет благодаря современным технологиям.

Об этом пишет Space.com. Отмечается, что Луна частично закроет Солнце — на 91% и светило окружит горящим кругом спутник планеты, именно поэтому это явление окрестили "огненным кольцом". Самый интересный момент затмения будет длиться около 4-5 минут, однако весь процесс можно наблюдать более 2,5 часа. До и после огненного кольца будет происходить частичное солнечное затмение.

Как будет происходить солнечное затмение 14 октября 2023 года

Наблюдателям с другой стороны планеты потребуются специальные очки для наблюдения за солнечным затмением, а перед камерами, телескопами и биноклями должны быть установлены солнечные фильтры. Для находящихся в нашей стране украинцев и европейцев возможностью понаблюдать за явлением станет трансляция онлайн. Начнется затмение 14 октября 2023 в 18:03 по Киеву и продлится до 23:55. Самые яркие моменты ожидаются на пике – в 20:59 по Киеву.

Для тех, кто находится в США или интересуется астрономией поглубже, NASA запустила интерактивную карту затемнения Eclipse Explorer 2023. Она позволит отслеживать перемещение Солнца и Луны в онлайн-режиме с секундной точностью. В 2024 году ожидается полное солнечное затмение.

Солнечным затемнением отводят важную роль во влиянии на жизнь людей. Из-за верования индийских племен часть национальных парков в США была закрыта для посещения, чтобы они могли провести собственные ритуалы.

Как рассказывал "Телеграф", через две недели в октябре можно будет наблюдать еще один астрономический интерес, на этот раз и в Украине. Частичное лунное затмение совпадет с полной — его называют "Луна охотников".