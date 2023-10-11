Кільцеподібне сонячне затемнення 2023: як можна подивитись в Україні

Під час астрономічної події супутник стає перед світилом

Парад видовищних космічних явищ продовжує сонячне затемнення 14 жовтня. Воно не відзначиться в небі України — побачити затемнення можна з більшої частини південного заходу Сполучених Штатів (Орегон, Каліфорнія, Техас, Невада, Юта, Арізона, Колорадо, Нью-Мексико) і Центральної Америки (Мексика, Гватемала, Беліз, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама, Колумбія та Бразилія). Однак подивитись на видовищне вогняне кільце з будь-якої точки планети можна буде завдяки сучасним технологіям.

Про це пише Space.com. Зазначається, що Місяць лише частково закриє Сонце — на 91% і світило оточить палаючим колом супутник планети, саме тому це явище охрестили "вогняним кільцем". Найцікавіший момент затемнення триватиме близько 4 — 5 хвилин, однак весь процес можна спостерігати понад 2,5 години. До та після вогняного кільця відбуватиметься часткове сонячне затемнення.

Як відбуватиметься сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року

Спостерігачам з іншого боку планети потрібні будуть спеціальні окуляри для спостереження за сонячним затемненням, а перед камерами, телескопами та біноклями повинні бути встановлені сонячні фільтри. Для українців, що знаходяться в нашій країні та європейців можливістю поспостерігати за явищем стане трансляція онлайн. Почнеться затемнення 14 жовтня 2023 року о 18:03 за Києвом і триватиме до 23:55. Найяскравіші моменти очікуються на піці — о 20:59 за Києвом.

Для тих, хто знаходиться в США або цікавиться астрономією глибше, NASA запустила інтерактивну карту затемнення Eclipse Explorer 2023. Вона дозволить відстежувати переміщення Сонця та Місяця в онлайн-режимі з секундною точністю. В 2024 році очікується повне сонячне затемнення.

Сонячним затемненням відводять важливу роль у впливі на життя людей. Через вірування індійських племен частину національних парків в США закрили для відвідування, аби вони могли провести власні ритуали.

Як розповідав "Телеграф", за два тижні в жовтні можна буде спостерігати ще одну астрономічну цікавинку, цього разу і в Україні. Часткове місячне затемнення співпаде з повнею — його називають "Місяць мисливців".