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Кільцеподібне сонячне затемнення 2023: як можна подивитись в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Сонце та Місяць утворять "вогняне кільце" Новина оновлена 11 жовтня 2023, 13:46
Сонце та Місяць утворять "вогняне кільце"

Під час астрономічної події супутник стає перед світилом

Парад видовищних космічних явищ продовжує сонячне затемнення 14 жовтня. Воно не відзначиться в небі України — побачити затемнення можна з більшої частини південного заходу Сполучених Штатів (Орегон, Каліфорнія, Техас, Невада, Юта, Арізона, Колорадо, Нью-Мексико) і Центральної Америки (Мексика, Гватемала, Беліз, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама, Колумбія та Бразилія). Однак подивитись на видовищне вогняне кільце з будь-якої точки планети можна буде завдяки сучасним технологіям.

Про це пише Space.com. Зазначається, що Місяць лише частково закриє Сонце — на 91% і світило оточить палаючим колом супутник планети, саме тому це явище охрестили "вогняним кільцем". Найцікавіший момент затемнення триватиме близько 4 — 5 хвилин, однак весь процес можна спостерігати понад 2,5 години. До та після вогняного кільця відбуватиметься часткове сонячне затемнення.

Як відбуватиметься сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року
Як відбуватиметься сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року

Спостерігачам з іншого боку планети потрібні будуть спеціальні окуляри для спостереження за сонячним затемненням, а перед камерами, телескопами та біноклями повинні бути встановлені сонячні фільтри. Для українців, що знаходяться в нашій країні та європейців можливістю поспостерігати за явищем стане трансляція онлайн. Почнеться затемнення 14 жовтня 2023 року о 18:03 за Києвом і триватиме до 23:55. Найяскравіші моменти очікуються на піці — о 20:59 за Києвом.

Для тих, хто знаходиться в США або цікавиться астрономією глибше, NASA запустила інтерактивну карту затемнення Eclipse Explorer 2023. Вона дозволить відстежувати переміщення Сонця та Місяця в онлайн-режимі з секундною точністю. В 2024 році очікується повне сонячне затемнення.

Сонячним затемненням відводять важливу роль у впливі на життя людей. Через вірування індійських племен частину національних парків в США закрили для відвідування, аби вони могли провести власні ритуали.

Як розповідав "Телеграф", за два тижні в жовтні можна буде спостерігати ще одну астрономічну цікавинку, цього разу і в Україні. Часткове місячне затемнення співпаде з повнею — його називають "Місяць мисливців".

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#Місяць #Космос #Сонце #Затемнення