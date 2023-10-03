Українці за кілька днів побачать видовищний метеоритний дощ: коли і де дивитись (відео)

З телескопом чи біноклем дивитись на небо не варто — достатньо очей та широкого купола зірок

Українці, як і інші мешканці північної півкулі, зможуть помилуватися метеоритним дощем Драконіди, який триватиме з 6 по 10 вересня. Пік активності припадає на ніч з 8 на 9 вересня.

Про це пише Королівський музей Гринвіча. Науковці зазначають, що метеоритний потік Драконід походить від уламків комети 21 P/ Джакобіні-Ціннера. Очікується, що можна буде спостерігати до 20 метеорів на годину. Швидкість метеорів залежить від того, яку частину шляху комети перетинає земна орбіта в цей рік.

Коли та як спостерігати Драконіди

Найкращий час для спостережень — ввечері, після настання темряви, орієнтовно після 22 години. Варто знайти місце з темним небом, безперешкодним горизонтом і дуже низьким світловим забрудненням. Зазвичай Драконіди краще видні на північно-західній частині неба, трохи лівіше і вище Великої Ведмедиці.

Чому Драконіди так назвали

Якщо простежити шлях, яким рухаються метеори, здається, що вони походять із точки в сузір’ї Дракона – звідси й назва. Іноді метеоритний потік називають Джакобініди, на честь відкривача комети 21 P/Джакобіні-Ціннера Мішеля Джакобіні.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайне астрономічне явище, яке українці зможуть спостерігати в кінці жовтня. Одночасно із повнею відбудеться часткове місячне затемнення.