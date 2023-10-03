Украинцы через несколько дней увидят зрелищный метеоритный дождь: когда и где смотреть (видео)

С телескопом или биноклем смотреть на небо не стоит — достаточно глаз и широкого купола звезд

Украинцы, как и другие жители северного полушария, смогут полюбоваться метеоритным дождем Дракониды, который продлится с 6 по 10 сентября. Пик активности выпадает на ночь с 8 на 9 сентября.

Об этом пишет Королевский музей Гринвича. Ученые отмечают, что метеоритный поток Драконид происходит от обломков кометы 21 P/ Джакобини-Циннера. Ожидается, что можно будет наблюдать до 20 метеоров в час. Скорость метеоров находится в зависимости от того, какую часть пути кометы пересекает земная орбита в этот год.

Когда и как наблюдать Дракониды

Лучшее время для наблюдений — вечером, после наступления темноты, ориентировочно после 22 часов. Следует найти место с темным небом, беспрепятственным горизонтом и очень низким световым загрязнением. Обычно Дракониды лучше видны на северо-западной части неба, чуть левее и выше Большой Медведицы.

Почему Дракониды так назвали

Если проследить путь, по которому движутся метеоры, кажется, что они происходят из точки в созвездии Дракона – отсюда и название. Иногда метеоритный поток называют Джакобиниды, в честь открывателя кометы 21 P/Джакобини-Циннер Мишеля Джакобини.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном астрономическом явлении, которое украинцы смогут наблюдать в конце октября. Одновременно с полной произойдет частичное лунное затмение.