Украинцы через несколько дней увидят зрелищный метеоритный дождь: когда и где смотреть (видео)
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С телескопом или биноклем смотреть на небо не стоит — достаточно глаз и широкого купола звезд
Украинцы, как и другие жители северного полушария, смогут полюбоваться метеоритным дождем Дракониды, который продлится с 6 по 10 сентября. Пик активности выпадает на ночь с 8 на 9 сентября.
Об этом пишет Королевский музей Гринвича. Ученые отмечают, что метеоритный поток Драконид происходит от обломков кометы 21 P/ Джакобини-Циннера. Ожидается, что можно будет наблюдать до 20 метеоров в час. Скорость метеоров находится в зависимости от того, какую часть пути кометы пересекает земная орбита в этот год.
Когда и как наблюдать Дракониды
Лучшее время для наблюдений — вечером, после наступления темноты, ориентировочно после 22 часов. Следует найти место с темным небом, беспрепятственным горизонтом и очень низким световым загрязнением. Обычно Дракониды лучше видны на северо-западной части неба, чуть левее и выше Большой Медведицы.
Почему Дракониды так назвали
Если проследить путь, по которому движутся метеоры, кажется, что они происходят из точки в созвездии Дракона – отсюда и название. Иногда метеоритный поток называют Джакобиниды, в честь открывателя кометы 21 P/Джакобини-Циннер Мишеля Джакобини.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном астрономическом явлении, которое украинцы смогут наблюдать в конце октября. Одновременно с полной произойдет частичное лунное затмение.