Названо чотири знаки Зодіаку, життя яких змінить сонячне затемнення у жовтні

Деякі зодіакальні представники особливо відчують енергію затемнення

У суботу 14 жовтня 2023 року відбудеться кільцеве сонячне затемнення, яке також називають "вогненним кільцем". Особливо відчує це небесне явище четверо із зодіакальної дюжини.

За словами астрологів, найбільше жовтневе сонячне затемнення вплине на такі знаки Зодіаку, як Овен, Рак, Терези, Козеріг. Про це пише Elite Daily.

Овен (20 березня – 20 квітня)

14 жовтня Сонце та Місяць зійдуться у вашому будинку стосунків, внісши помітні зміни до особистого життя. Це сонячне затемнення може дати початок романтичних відносин або означати кінець вже наявного роману. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Рак (20 червня – 21 липня)

У сезон затемнення на перший план вийдуть домашні та сімейні стосунки. На вас чекають грандіозні починання. Це може бути покращення житлових умов або зміна відносин із сусідами та членами сім’ї. Будинок стане ідеальним безпечним місцем для вас. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Терези (21 вересня – 22 жовтня)

Жовтневе затемнення покаже вас світові по-новому. Ви навчитеся розставляти пріоритети та взаємодіяти з людьми. Встановлення кордонів стане ключовим моментом для вашого знака. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Козеріг (21 грудня – 19 січня)

Сонячне затемнення у Терезах дасть поштовх вашій кар’єрі й професійному житті. Вдалий час, щоб поділити свої обов’язки з колегою. У цей період ви навчитеся приймати допомогу від інших людей, а не тільки йти до успіху поодинці. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

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