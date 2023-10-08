Названы четыре знака Зодиака, жизнь которых изменит солнечное затмение в октябре

Некоторые зодиакальные представители особенно ощутят энергию затмения

В субботу 14 октября 2023 года произойдет кольцевое солнечное затмение, которое также называют "огненным кольцом". Особенно прочувствует это небесное явление четверо из зодиакальной дюжины.

По словам астрологов, больше всего октябрьское солнечное затмение повлияет на такие знаки Зодиака, как Овен, Рак, Весы, Козерог. Об этом пишет Elite Daily.

Овен (20 марта – 20 апреля)

14 октября Солнце и Луна сойдутся в вашем доме отношений, внеся заметные изменения в личную жизнь. Это солнечное затмение может принести начало романтических отношений или означать конец уже существующего романа. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Рак (20 июня – 21 июля)

В сезон затмения на первый план выйдут домашние и семейные дела. Вас ждут грандиозные начинания. Это может быть улучшение жилищных условий или изменение отношений с соседями и членами семье. Дом станет идеальным безопасным местом для вас. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы (21 сентября – 22 октября)

Октябрьское затмение покажет вас миру по-новому. Вы научитесь расставлять приоритеты и взаимодействовать с людьми. Установление границ станет ключевым моментом для вашего знака. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Солнечное затмение в Весах даст толчок вашей карьере и профессиональной жизни. Удачное время, чтобы разделить свои обязанности с коллегой. В этот период вы научитесь принимать помощь от других людей, а не только идти к успеху в одиночку. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому прогнозирует перемены китайский гороскоп на октябрь. Жизнь может измениться как в положительную сторону, так и нет.