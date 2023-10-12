рф знову напакостила в космосі: як це вплинуло на роботу МКС

Через витік місії NASA та ЄКА опинились під загрозою

Один вихід у відкритий космос скасований, інший — відкладено NASA через витік аміаку на МКС. Він стався в резервному радіаторі російського наукового модуля "Наука". Перший вихід був запланований на 12 жовтня, другий на 20 жовтня.

Нові дати в NASA пообіцяли повідомити найближчим часом, повідомляє Space.com. Витік аміаку вивчають інженери та в центрі управління польотами. Наразі він припинився, але без результатів перевірки астронавти в космос не виходять.

Витік аміаку лишив по собі залишки речовини. Такі надзвичайні ситуації можуть привести до забруднення обладнання та скафандрів космонавтів. Причина витоку наразі досі невідома. Російські космонавти мають перевірити радіатор тільки під час виходу, що запланований на 25 жовтня.

Витік — вже третій за 2023 рік. Заявляється, що він не призвів до серйозних наслідків для МКС. Однак витік перешкодив першому виходу в космос двох астронавтів: від NASA — Лорал О'Хара та від Європейського космічного агентства — Андреаса Могенсена. Вони планували дослідити чи можуть існувати мікроорганізми зовні орбітального комплексу. Також Могенсен мав перевірити деякі функції, пов’язані із заміною камери високої чіткості МКС. Другий вихід мав бути суто жіночим — астронавтки NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі мали займатися технічним обслуговуванням сегмента США.

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