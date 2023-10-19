На Луне становится тесно. Еще одна страна хочет высадить человека на спутник Земли

Страна также имеет планы освоения орбиты и запуска исследовательских модулей в Венеру и Марс

После успешной посадки модуля на Луну Индия стала четвертой страной в мире после делавших это Советского союза, США и Китая. Но у страны более амбициозные цели.

Space.com сообщает о планах Индии высадить астронавта на поверхность Луны до 2040 года. Это не единственные космические амбиции страны. Также есть цель построить станцию на орбите к 2035 году. Среди запланированных проектов — еще роботизированные миссии Chandrayaan, новая стартовая площадка и построение тяжелой ракеты-носителя.

Программа Индии о полете человека в космос

Она называется Gaganyaan (Гаганьян). С санскрита это переводится как "небесный корабль". В ее пределах Индия хочет первым шагом запустить, по меньшей мере, трех астронавтов на околоземную орбиту до конца 2024 года. Уже 21 октября будет тестироваться запуск пустого модуля из космического центра Сатиша Дхавана. Будут проверять, как безопасно вернуть капсулу на землю.

Планы Индии на освоение орбиты

К 2035 году Индия хочет построить на фиксированной орбите в 400 км над Землей космическую станцию. На ней астронавты смогут находиться до 20 дней.

Планы Индии на освоение Солнечной системы

Помимо визита на Луну, Индия планирует отправить аппарат Shukrayaan-1 на Венеру для изучения поверхности. Также идет подготовка второй орбитальной миссии на Марс. Она, скорее всего, будет изучать кору планеты.

Лунная гонка

Вернуться на Луну – амбициозная мечта Соединенных штатов. Программа Artemis 3 должна стать первой пилотируемой миссией на Луну. Планируется она на конец 2025 года. Интересный для посадки регион – вблизи Южного полюса спутника. Китай также хочет высадить экипаж на Луну в той же зоне к началу 2030-х.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди исследователей Луны могут оказаться человекоподобные работы. Они должны помочь астронавтам в сборе образцов и построении космической базы. Таких могут построить сразу несколько на спутнике.