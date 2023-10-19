На Місяці стає тісно. Ще одна країна хоче висадити людину на супутник Землі

Країна також має плани освоєння орбіти та запуску дослідницьких модулів до Венери та Марса

Після успішної посадки модуля на Місяць Індія стала четвертою країною в світі після Радянського союзу, США та Китаю, які це робили. Та в країни більш амбітні цілі.

Space.com повідомляє про плани Індії вивести астронавта на поверхню Місяця до 2040 року. Це не єдині космічні амбіції країни. Також є ціль побудувати станцію на орбіті до 2035. Серед запланованих проєктів — ще роботизовані місії Chandrayaan, новий стартовий майданчик та побудова важкої ракети-носія.

Програма Індії щодо польоту людини в космос

Вона називається Gaganyaan (Гаганьян). З санскриту це перекладається як "небесний корабель". В її межах Індія хоче першим кроком запустити щонайменше трьох астронавтів на навколоземну орбіту до кінця 2024 року. Вже 21 жовтня тестуватиметься запуск порожнього модуля з космічного центру Сатіша Дхавана. Будуть перевіряти як безпечно повернути капсулу на землю.

Плани Індії на освоєння орбіти

До 2035 року Індія хоче збудувати на фіксованій орбіті в 400 км над Землею космічну станцію. На ній астронавти зможуть перебувати до 20 днів за раз.

Плани Індії на освоєння Сонячної системи

Окрім візиту на Місяць, Індія планує відправити апарат Shukrayaan-1 на Венеру для вивчення поверхні. Також триває підготовка другої орбітальної місії на Марс. Вона, найімовірніше, вивчатиме кору планети.

Місячні перегони

Повернутися на Місяць — амбітна мрія Сполучених штатів. Програма Artemis 3 має стати першою пілотованою місією на Місяць. Запланована вона на кінець 2025 року. Цікавий для посадки регіон — поблизу Південного полюса супутника. Китай також хоче висадити екіпаж на Місяць у тій же зоні до початку 2030-х.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед дослідників Місяця можуть опинитися людиноподібні роботи. Вони мають допомогти астронавтам у зборі зразків та побудові космічної бази. Таких можуть побудувати одразу декілька на супутнику.