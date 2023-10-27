Повня співпадає із частковим затемненням: коли дивитись цікаве астрономічне явище

Астрологи надають затемненням важливого значення, також це явище видовищне і не потребує додаткових засобів для спостереження

У суботу 28 жовтня під час повного Місяця Мисливця відбудеться часткове місячне затемнення. Його буде видно з більшої частини східної півкулі, включаючи Африку, Європу, Азію та частину Австралії. Українці також зможуть побачити це явище.

Часткове місячне затемнення відбувається, коли Місяць, Земля та Сонце розташовані таким чином, що частина тіні від Землі падає на поверхню Місяця. Часткове місячне затемнення повного Місяця Мисливця досягне свого піка за даними Space.com о 20:14 за Гринвічем (в Україні це 23:14), а за 10 хвилин потому настане повня. Тінь накриє Місяць на 12%.

Якщо ви не можете вийти на вулицю вночі через комендантську годину або тривогу, але ж хочете подивитись затемнення з повнею, в мережі вестимуть безкоштовну онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, Місячні затемнення відбуваються лише під час повного місяця, коли наш Місяць і Сонце знаходяться на протилежних сторонах Землі, що дозволяє тіні нашої планети падати на поверхню супутника. Після цього настане фаза спадного Місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки зодіаку можуть розраховувати на матеріальне поповнення в період затемнення. Астрологи також впевнені в змінах в цей період для чотирьох знаків зодіаку, серед яких Телець в знаку якого і відбудеться явище.