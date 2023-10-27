Полнолуние совпадает с частичным затмением: когда смотреть интересное астрономическое явление

Астрологи придают затмению важное значение, также это зрелищное явление и не требует дополнительных средств для наблюдения.

В субботу 28 октября во время полной Луны Охотника произойдет частичное лунное затмение. Оно будет видно из большей части восточного полушария, включая Африку, Европу, Азию и часть Австралии. Украинцы тоже смогут увидеть это явление.

Частичное лунное затмение происходит, когда Луна, Земля и Солнце расположены так, что часть тени от Земли падает на поверхность Луны. Частичное лунное затмение полной Луны Охотника достигнет своего пика по данным Space.com в 20:14 по Гринвичу (в Украине это 23:14), а через 10 минут последует полнолуние. Тень накроет Луну на 12%.

Если вы не можете выйти на улицу ночью из-за комендантского часа или тревоги, но хотите посмотреть затмение с полнолунием, в сети будут вести бесплатную онлайн-трансляцию.

Напомним, лунные затмения происходят только во время полнолуния, когда наша Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли, что позволяет тени планеты падать на поверхность спутника. После этого наступит фаза нисходящей Луны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки зодиака могут рассчитывать на материальное пополнение в период затмения. Астрологи также уверены в изменениях в этот период для четырех знаков зодиака, среди которых Телец, в знаке которого и произойдет явление.