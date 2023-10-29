Космос може допомогти людству перемогти одну з найнебезпечніших хвороб: що відомо

Ракові клітини виявилися нездатними вижити за умов космосу

Хоча польоти в космос пов’язані з величезною кількістю ризиків для людського здоров’я, у них знайшлася раптова користь, яка може допомогти побороти одну з найнебезпечніших хвороб людини.

Як йдеться у матеріалі Universe Today, дослідники Сіднейського технологічного університету виявили, що умови мікрогравітації негативно впливають на міцність кісток, призводять до деградації м’язів, впливають на ефективність роботи внутрішніх органів та зору, а також призводять до змін на генетичному рівні. Однак, як виявилося, вони також можуть руйнувати ракові клітини.

Як відомо, під час раку клітини починають безконтрольно ділитися і захоплювати собою певні частини тіла, формуючи тверді пухлини. Якщо рак вражає життєво важливі органи, це зазвичай призводить до летального результату.

Дослідники помітили, що якимось чином ракові клітини здатні "відчувати" один одного і користуючись цим збиратися разом, створюючи пухлину. Однак вони також зрозуміли, що єдиним способом "відчувати" один одного для клітин є механічні сили, які еволюціонували за умов земної гравітації. Це підштовхнуло їх подивитися, що з ними трапиться, якщо гравітації не буде.

"Наша робота показала, що при приміщенні в середу мікрогравітації від 80 до 90 відсотків клітин чотирьох різних типів раку, які ми тестували — яєчників, молочної залози, носа та легень — було зруйновано", — повідомив провідний автор дослідження Джошуа Джоу.

При цьому руйнування ракових клітин відбулося саме собою і вченим не довелося застосовувати жодних ліків для досягнення цього ефекту. Згідно з висунутою ними версією, брак гравітації порушує механізми міжклітинного спілкування, що і сприяє масовій загибелі ракових клітин.

Звичайно поки що про відправлення хворих на рак у космос не йдеться, проте вчені сподіваються створити ліки, які справлять на пухлини такий же руйнівний ефект.

Варто зазначити, що за даними ООН лише 2020 року від раку у світі померло майже 10 мільйонів людей.

Як повідомлялося раніше, вчені з Гарвардської медичної школи заявили, що знайшов спосіб звернути старіння назад, використовуючи для цього лише хімічні коктейлі, без застосування генної терапії.