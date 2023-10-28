У Бразилії розробили вакцину від кокаїну: як це працює

Вакцина скоро пройде тестування на людях

Вчені з Бразилії знайшли спосіб допомогти наркозалежним на шляху до одужання та розробили вакцину, яка нівелює ефект від вживання кокаїну.

Як пише іспаномовне видання Infobae, розробка вчених із Федерального університету Мінас-Жерайс, яка отримала назву Calixcoca, вже була протестована на щурах і продемонструвала дуже обнадійливі результати. Тепер вони чекають на дозвіл, щоб протестувати його на людях.

Як відомо, кокаїн і його більш дешевий і небезпечний "брат" крек викликає сильне звикання. Молекули цих речовин проникають у мозок, де викликають посилене вироблення дофаміну, який є нейромедіатором, який відповідає за задоволення.

Суть дії вакцини зводиться до того, що вона змушує організм реагувати і виробляти антитіла, що зв’язують молекули кокаїну і роблять їх занадто великими, щоб проникнути в "центр винагороди" в мозку, чим запобігти виробленню дофаміну. Тобто, простіше кажучи, вакциновані пацієнти більше не отримуватимуть задоволення від вживання наркотичної речовини.

Також зв’язані антитілами молекули не зможуть проникати в артерії та серце, що суттєво знижує ризик передозування.

При цьому цікаво також те, що антитіла також передавалися пацюкам із молоком матері, а тому є надія, що імунітет до кокаїну буде передано наступному поколінню.

Разом з тим розробники вакцини попереджають, що панацеєю вона не стане. Однак вони кажуть, що насамперед розробляли її для людей, які хочуть позбавитися залежності і бояться знову підсісти на кокаїн після реабілітації.

Наразі вчені проводять випробування з бразильським регулятором у сфері охорони здоров’я та перевіряють препарат на наявність можливих побічних ефектів.

Активність дофаміну в мозку після вживання кокаїну у невакцинованих (ліворуч) та вакцинованих (праворуч) щурів

Як повідомлялося раніше, вчені з Гарвардської медичної школи заявили, що знайшов спосіб звернути старіння назад, використовуючи для цього лише хімічні коктейлі, без застосування генної терапії.