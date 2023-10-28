В Бразилии разработали вакцину от кокаина: как это работает
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Вакцина скоро пройдет тестирование на людях
Ученые из Бразилии нашли способ помочь наркозависимым на пути к выздоровлению и разработали вакцину, которая нивелирует эффект от употребления кокаина.
Как пишет испаноязычное издание Infobae, разработка ученых из Федерального университета Минас-Жерайс, которая получила название Calixcoca, уже была протестирована на крысах и продемонстрировала весьма обнадеживающие результаты. Теперь они ждут разрешения, чтобы протестировать его на людях.
Как известно, кокаин и его более дешевый и опасный "собрат" крэк, вызывает сильное привыкание. Молекулы этих веществ проникают в мозг, где вызывают усиленную выработку дофамина, который является нейромедиатором, отвечающим за удовольствие.
Суть действия вакцины сводится к тому, что она заставляет организм реагировать и вырабатывать антитела, связывающие молекулы кокаина и делающие их слишком большими, чтобы проникнуть в "центр вознаграждения" в мозгу, чем предотвратить выработку дофамина. То есть, проще говоря, вакцинированные пациенты больше не будут получать удовольствия от употребления наркотического вещества.
Также связанные антителами молекулы не смогут проникать в артерии и сердце, что существенно снижает риски передозировки.
При этом любопытно также то, что антитела также передавались крысятам с молоком матери, а потому есть надежда, что иммунитет к кокаину будет передана следующему поколению.
Вместе с тем разработчики вакцины предупреждают, что панацеей она не станет. Однако они говорят, что в первую очередь разрабатывали ее для людей, которые хотят избавиться от зависимости и бояться вновь подсесть на кокаин после реабилитации.
Сейчас ученые проводят испытания с бразильским регулятором в сфере здравоохранения и проверяют препарат на наличие возможных побочных эффектов.
Как сообщалось ранее, ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что нашил способ обратить старение вспять используя для этого лишь химические коктейли, без применения генной терапии.