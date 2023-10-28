В Бразилии разработали вакцину от кокаина: как это работает

Вакцина скоро пройдет тестирование на людях

Ученые из Бразилии нашли способ помочь наркозависимым на пути к выздоровлению и разработали вакцину, которая нивелирует эффект от употребления кокаина.

Как пишет испаноязычное издание Infobae, разработка ученых из Федерального университета Минас-Жерайс, которая получила название Calixcoca, уже была протестирована на крысах и продемонстрировала весьма обнадеживающие результаты. Теперь они ждут разрешения, чтобы протестировать его на людях.

Как известно, кокаин и его более дешевый и опасный "собрат" крэк, вызывает сильное привыкание. Молекулы этих веществ проникают в мозг, где вызывают усиленную выработку дофамина, который является нейромедиатором, отвечающим за удовольствие.

Суть действия вакцины сводится к тому, что она заставляет организм реагировать и вырабатывать антитела, связывающие молекулы кокаина и делающие их слишком большими, чтобы проникнуть в "центр вознаграждения" в мозгу, чем предотвратить выработку дофамина. То есть, проще говоря, вакцинированные пациенты больше не будут получать удовольствия от употребления наркотического вещества.

Также связанные антителами молекулы не смогут проникать в артерии и сердце, что существенно снижает риски передозировки.

При этом любопытно также то, что антитела также передавались крысятам с молоком матери, а потому есть надежда, что иммунитет к кокаину будет передана следующему поколению.

Вместе с тем разработчики вакцины предупреждают, что панацеей она не станет. Однако они говорят, что в первую очередь разрабатывали ее для людей, которые хотят избавиться от зависимости и бояться вновь подсесть на кокаин после реабилитации.

Сейчас ученые проводят испытания с бразильским регулятором в сфере здравоохранения и проверяют препарат на наличие возможных побочных эффектов.

Активность дофамина в мозгу после употребления кокаина у невакцинированных (слева) и вакцинированных (справа) крыс

Как сообщалось ранее, ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что нашил способ обратить старение вспять используя для этого лишь химические коктейли, без применения генной терапии.