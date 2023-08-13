Музыка поможет: ученые рассказали, как замедлить старение мозга

Мозг это не омолодит, но старение замедлит

Нормальное старение у людей непременно приводит к снижению когнитивных способностей у людей, однако как оказалось, замедлить этот процесс можно.

Как сообщает Neuro Science, ученые Женевского университета (UNIGE) пришли к выводу о том, что в этом поможет занятие или прослушивание музыки.

Как известно, в течение жизни наш мозг меняется и подстраивается под новые условия, однако с возрастом его "пластичность" снижается. Кроме того, происходит процесс, известный как "атрофия мозга", когда он теряет серое вещество.

Это приводит к тому, что случается спад "рабочей памяти", то есть ухудшается способности к запоминанию информации и навыки связанные с ее применением.

Однако новое исследование показало, что занятия музыкой помогают предотвратить потерю рабочей памяти и стимулировать выработку серого вещества в областях мозга, которые за нее отвечают.

Исследование проводилось среди 132 здоровых пенсионеров в возрасте от 62 до 78 лет. Одним из условий участия было то, что они не брали уроков музыки более полугода в своей жизни.

Участников разделили на две группы вне зависимости от их мотивации научиться играть на инструментах. Второй группе при этом проводили активные уроки аудирования — то есть распознавания инструментов и анализе свойств в широком диапазоне музыкальных стилей.

"Нейровизуализация выявила увеличение серого вещества в четырех областях мозга, участвующих в когнитивных функциях высокого уровня, у всех участников, включая области мозжечка, участвующие в рабочей памяти. Их производительность увеличилась на 6%, и этот результат был напрямую связан с пластичностью мозжечка", — рассказала одна из авторов исследования Клара Джеймс спустя полгода проведения эксперимента.

Области, в которых увеличилось количество серого вещества

При этом ученые отмечают, что музыка не способствует омолаживанию мозга, а лишь предотвращает его старение. Впрочем, даже этого достаточно, чтобы рекомендовать сделать увлечение музыкой частью политики здорового старения.

Как сообщалось ранее, ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что нашил способ обратить старение вспять используя для этого лишь химические коктейли, без применения генной терапии.